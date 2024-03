Milan-Roma ai quarti di Europa League | grande assist per il Napoli | ora tocca agli azzurri

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si sono effettuati oggi i sorteggi die Conference, le sfide in programma favoriscono il: il motivo. La sconfitta per 3-1 con il Barcellona è stata un duro colpo da assorbire per il. Glihanno dovuto dire addio sia alla Championsche alle possibilità di qualificazione al Mondiale per Club del 2025. Anche le altre italiane impegnate nella massima competizione UEFA, Lazio e Inter, hanno subito la stessa sorte, venendo eliminate rispettivamente da Bayern Monaco e Atletico Madrid. Un duro colpo per il ranking italiano, che per fortuna è stato salvato dalle formazioni che disputano l’e la Conference. Rankig UEFA aggiornato, l’Italia è a un passo dal ...

Milan, Tapiro d'Oro a Ibrahimovic: "C'è stato un controllo, ma non hanno trovato niente"

Striscia la notizia' ha consegnato il Tapiro d’oro al neo-dirigente del Milan Zlatan Ibrahimovic dopo la bufera che ha coinvolto il club rossonero per presunte irregolarità nel passaggio di proprietà ...tuttojuve

Capuano: «Sorteggio sfigato e preoccupante. E chi passa tra Milan e Roma…»: Capuano: «Sorteggio sfigato e preoccupante. E chi passa tra Milan e Roma…». Le sue parole sul proprio profilo Twitter Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Giovanni Capuano ha commentato così i sor ...milannews24

Roma in ansia, Lukaku preoccupa: a rischio Sassuolo e non solo: Sorrisi in casa Roma per il passaggio del turno in Europa League, qualcuno in meno per un sorteggio che ha visto capire come avversario ai quarti il Milan, in un derby tutto italiano. Ci sarà tempo ...footballnews24