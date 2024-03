Milan | Leao | “Ho solo 24 anni | non sono perfetto Sul futuro dico che…”

Slavia Praga Milan , i voti di Pulisic e Leao: quando puoi contare su due giocatori così puoi anche sognare in Europa Entrambi in gol, entrambi da 7,5 in pagella. Con una differenza. Il Corriere ... (calcionews24)

Il Milan di Stefano Pioli batte lo Slavia Praga per 3-1, grazie anche a un goal da fenomeno di Rafael Leao . Ecco Tutti i voti Il Milan di Stefano Pioli ha battuto lo Slavia Praga per 3-1 e ha ... (dailymilan)

Milan attento, in Europa League troverai una Roma diversa dal campionato

I rossoneri nell’urna di Nyon pescano la squadra della Capitale: in stagione due successi, ma con De Rossi i giallorossi hanno cambiato marcia. Situazione Maignan: per il portiere solo una forte contu ...ilgiorno

Niente nazionale per Mario Rui: ancora escluso dal Portogallo: Mario Rui resterà a Napoli nel corso della prossima sosta per le nazionali, in quanto non è stato convocato dalla sua selezione.tuttonapoli

Leao tra i convocati del Portogallo Martinez scioglie il dubbio sul rossonero: la decisione UFFICIALE: Leao tra i convocati del Portogallo Martinez scioglie il dubbio sul rossonero: la decisione UFFICIALE in vista delle prossime gare Il Portogallo ha reso noto la lista dei calciatori convocati per i p ...milannews24