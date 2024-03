Migranti | Piantedosi | “Pronti a rivedere cauzione da 5mila euro”

(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) – "Stiamo ragionando sulla riedizione del decreto" che prevede unadiper iche chiedono l'asilo, "con una gradazione dell'importo, valutando caso per caso" in caso di osservazioni da parte dell'pa. Così il ministro dell'Interno Matteoa un convegno a Palazzo Giustiniani a Roma. "Dalla Corte di Giustiziapea L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

"Stiamo ragionando su una riedizione del decreto con una gradazione dell'importo, valutando caso per caso" "Stiamo ragionando sulla riedizione del decreto" che prevede una cauzione di 5mila euro per ... (sbircialanotizia)

Per non far crollare il piano immigrazione, Piantedosi si rimangia la cauzione di 5mila euro

C’entra, perché all’Albania sarebbero destinati proprio i Migranti che provengono da Paesi sicuri e che in Italia sarebbero sottoposti alla procedura d’urgenza. Per Piantedosi "dalla Corte di ...huffingtonpost

Migranti in Albania, Piantedosi: “Corte Ue non blocca l’accordo, tutto procede. Ma siamo disposti a rivedere la cauzione da 5mila euro”: Era una delle possibili mosse e il governo Meloni la sta già mettendo in campo. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “La decisione della Corte di giustizia Ue non boccia l’acco ...ilfattoquotidiano

Migranti, Piantedosi: DOLORE PER MORTI IN MARE MA SPINTA A PROSEGUIRE: Roma, 15 mar – “Chiaramente si prova dolore per le morti in mare, specie quando ci si è dati l'obiettivo di contrastare l'immigrazione clandestina partendo dal presupposto che si debba prevenire le pa ...9colonne