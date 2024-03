Migranti | Bonafè Pd | ' da Mediterraneo bollettino guerra | accordo Italia-Albania inutile'

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “Ogni giorno dalarriva undi. Anche oggi morti e nuovi drammatici sbarchi. Non servono soluzioni spot o misure propagandistiche utili solo alla campagna elettorale della presidente Meloni: l', costoso e presenta molti problemi di legittimità, come conferma la sostanziale bocciatura da parte della Corte di giustizia europea”. Così la capogruppo democratica nella commissione Affari costituzionali della Camera, Simona

La Cei contro il governo sull'intesa Italia - Albania: "673 milioni di euro buttati per l'incapacità di gestire l'immigrazione": "Oggi il Senato ha approvato l'accordo Albania - Italia per il trattenimento di migranti che la ... sottolinea per il partito Simona Bonafè - appare sorpreso dell'affondo dei vescovi italiani il ...

Migranti: Pd, 'Cei su accordo Albania chiara denuncia fallimento politiche governo': Così la capogruppo democratica nella commissione Affari Costituzionali della Camera, Simona Bonafè.