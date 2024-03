“Mi avete tolto 50 anni”. Polemica sulla Barbie dedicata a Camilla

Camilla è diventata Barbie . Durante le celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, la sovrana ha ricevuto il regalo dalla Women of the World Foundation (Wow), di cui è presidente ... (ilfattoquotidiano)

Cosmo, “Sulle ali del cavallo bianco” tra tradizione ed elettronica

Scritto e prodotto a quattro mani con Alessio Natalizia, nel nuovo album «avevamo la volontà di essere “più italiani”» ...sorrisi

Marito e moglie rubano al ‘Bimbo store’ di Parma: assolta la donna, 10 mesi al coniuge: In tribunale la coppia doveva rispondere di aver portato via, il 9 agosto scorso, numerosi oggetti che erano stati sottoposti a sequestro il 19 maggio 2023, per un valore calcolato tra gli 800 e i mil ...ilrestodelcarlino

Il serial killer, ex poliziotto, in tv: concorrente a un quiz con almeno 4 omicidi alle spalle: Un dettaglio che emerge solo ora, a distanza di due anni dal suicidio di François Vérove, serial killer e poliziotto in pensione che si è tolto la vita nel 2021 ... In alcuni casi, avrebbe fermato le ...corriere