«Mezza Quaresima» | il Carnevale di Bergamo mette al rogo il patriarcato

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo il rinvio della scorsa settimana, torna questo fine settimana l’atteso appuntamento con la sfilata promossa dal Ducato di Piazza Pontida, che oggi festeggia i suoi primi cent’anni. La parta verrà preceduta dal «Rasgamènt de la Ègia» e da una serie di iniziative che coinvolgeranno la città in una grande festa popolare

Bergamo. Arrivano belle notizie per i tanti amanti della Mezza Quaresima a Bergamo. Il ricco programma dei festeggiamenti, fra i quali spiccano il tradizionale " Rasgament della Ègia " il sabato sera ...

LA MANIFESTAZIONE. Domenica 17 marzo dalle 14 la Sfilata di Mezza Quaresima che si svolgerà in centro a Bergamo. Strade chiuse e modifiche alla viabilità .

Sfilata di Mezza Quaresima e Atalanta. «Domenica evitate l’auto in centro»

GIORNATA DA BOLLINO ROSSO. Attese in città 70mila persone. In servizio 60 agenti della polizia locale: «Parcheggiate in periferia». La parata partirà alle 14 e terminerà entro le 16. Alle 18 la ...

Sfilata di Mezza Quaresima, centro chiuso: tutte le modifiche alla viabilità: Dalle 9 sino al termine della manifestazione in Via Zendrini, Via dei Galliari, Piazzale San Paolo: divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati esteso a tutte le categorie di veicoli, ad ...

Mezza Quaresima, meteo favorevole: confermati Rasgament della Ègia e sfilata: Domenica 17 marzo avrà luogo la "Sfilata di Mezza Quaresima 2024", che inizierà con un'ora di anticipo rispetto alla consuetudine: il via sarà alle 14, così da limitare i disagi in una domenica in cui ...