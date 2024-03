Meteo | weekend misto | pioggia domani | poi la spallata della primavera

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 marzo 2024)e blitz del maltempo martedì, poi si sale a oltre 20 gradi Lasta per arrivare con una. Le previsionida oggi annunciano un'., in particolare, lapotrebbe essere protagonista in particolare a Nord Est e poi su Abruzzo, Marche Lazio. In serata, possibile peggioramento al