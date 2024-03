Meteo | prima caldo africano | poi ennesimo ciclone?

Aperte le iscrizioni per il Monteprandone Urban Social Art

C’è tempo fino a venerdì 22 marzo per aderire alla prima edizione di Monteprandone Urban Social Art (MUSA), festival di street art che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare questa forma artistica ...ascolinotizie

Tutto in primaVERA, l’unica stagione dal Meteo accettabile: Né piogge né neve, se non nella prima parte di dicembre. Troppo poco, anzi pochissimo. Eravamo abituati, un tempo, al via vai delle perturbazioni atlantiche e invece no, niente di tutto ciò. Le ...meteogiornale

Shogun: non crederete mai a quanto tempo c'è voluto per creare la colonna sonora: A ogni personaggio un tema modellato sulla propria personalità: un lavoro confezionato ad arte che consolida la maestosità di Shogun come serie di successo sui samurai. Peccato però che la prima ...serial.everyeye