Meteo e Salute | I Sintomi del Mal di Primavera

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma - Con l'arrivo della, oltre ai fiori che sbocciano e alle giornate più lunghe, arriva anche un fenomeno meno piacevole: il "mal di". Questo malessere primaverile può manifestarsi attraverso una serie dicomuni, tra cui debolezza, irritabilità, ansia, insonnia e persino depressione. La stagione primaverile, infatti, porta con sé non solo i repentini mutamenti del tempo e gli sbalzi termici, ma anche un impatto significativo sullae sul benessere psicofisico. Uno dei problemi più diffusi insono le reazioni allergiche, conche vanno dall'asma al bruciore agli occhi alle eruzioni cutanee. Tuttavia, anche coloro che non soffrono di allergie possono sperimentarenegativi durante questa stagione, come ...