Meteo | assaggi di primavera ma il tempo resta “ballerino”

(Di venerdì 15 marzo 2024) È un arrivo anticipato dellailche ci aspetta nelle prossime ore, ben prima dell’Equinozio, che quest’anno arriverà alle 4 del mattino del 20 marzo. Tuttavia, in particolare al Sud, c’è ancora l’allerta gialla e sono previstirali. Anche tra Abruzzo e Molise. La, in ogni caso, sembra arrivare con una settimana di anticipo e questa fase buona, di bel, dovrebbe durare fino a mercoledì 20 marzo. Sebbene al mattino continui a fare sempre un po’ fresco. Da giovedì 14 marzo, con il rialzo più deciso della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale, su tutto il nostro Paese si instaureranno prevalenti condizioni distabile. Dunque, sottolinea il.it, senza precipitazioni di rilievo, destinate ad accompagnarci almeno fino al ...

Nvidia lascia trapelare un assaggio della B100 AI, la GPU più potente mai realizzata

Con l'avvicinarsi del GTC, Nvidia ha recentemente dato al settore un piccolo assaggio del suo nuovo processore B100 AI ...trading

Allerta Meteo gialla in due regioni e piogge soprattutto sabato: assaggi di primavera, previsione del weekend: Allerta Meteo gialla in due regioni e piogge sull'Italia, ma molto limitate: previsioni del weekend, con assaggi di primavera ...notizie.virgilio

Meteo Napoli – Tempo stabile ma per domani è atteso un peggioramento, assaggio di primavera invece domenica: Meteo Napoli - nuvolosità in graduale aumento oggi e con possibili piogge domani, ma per domenica è in arrivo una giornata primaverile ...centrometeoitaliano