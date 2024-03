Mestre Spaccate | il prefetto sigilla i tombini | troppi vandalismi e furti nei negozi

Tombini da sigillare contro le spaccate a Mestre. E in via Giustizia ecco i militari

L’incontro tra Prefetto, vertici delle forze dell’ordine e rappresentanti dei commercianti. E il Comune proroga il contributo ...nuovavenezia.gelocal

La via delle "Spaccate" a Mestre, la titolare del negozio per bimbi: «Ci tengono d'occhio da fuori, sono entrati con mia figlia di 9 anni dentro»: Mestre - Via Querini o "la strada delle Spaccate": complice la vicinanza con il quartiere Piave e la presenza della mensa di Ca' Letizia, in questa via centralissima di Mestre ...ilgazzettino

Verona, venduti gli alloggi da affittare ai meno abbienti: ora l’impresa deve restituire 5 milioni: Il Consiglio di Stato chiude, dopo anni di battaglie legali, una tormentata vicenda legata alla riqualificazione delle caserme Santa Marta e Passalacqua. La Sarmar, ossia l’impresa di Alessandro Leard ...corrieredelveneto.corriere