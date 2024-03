Mercatello | addio per sempre all’ex Pastificio Amato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPezzo dopo pezzo si lavora nella cerniera trae Mariconda alla demolizione dell’exAntonio. Da oggi hanno preso il via i lavori di demolizione veri e propri dopo una chirurgica operazione di taglio che, pilastro dopo pilastro, ha smontato la parte dell’edificio più a ridosso della linea ferroviaria. Una modalità che è stata concordata di intesa con RFI attraverso una serie di incontri e che ha consentito di effettuare la demolizione in sicurezza e senza interrompere il traffico ferroviario. Viene così cancellato perdal profilo della zona orientale di Salerno, l’ edificio che dopo da essere stato orgoglio di Salerno nel mondo ha finito per racchiudere solo degrado e abbandono. Ci sono generazioni di abitanti di Mariconda che si sono svegliate la mattina con ...