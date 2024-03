Meloni e la barra al centro Le riforme? Troppa ideologia Parla Macry

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 15 marzo 2024) Per capitalizzare il risultato ottenuto alle regionali in Abruzzo e conquistare un buon risultato alle Europee, Giorgiadeve “gestire i malumori della coalizione” ma soprattutto tenere la “al”. Tanto più che, il “buon risultato di Forza Italia può rappresentare un buon trend e tradursi in un’affermazione del Ppe a giugno”. A dirlo nella sua conversazione con Formiche.net è Paolo, professore emerito di Storia contemporanea all’università Federico II di Napoli. Nuovi attori vecchi, mali verrebbe da dire. È proprio così. Le dinamiche dei governi di coalizione sono più o meno le stesse che si ripresentano nelle diverse stagioni politiche. Ma ildestra, essendo al governo ha più problemi in questo senso rispetto alsinistra, benché fino a ora non ci ...