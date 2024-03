Meloni dice che il Piano Mattei partirà solo in nove Paesi africani | quali sono e cosa farà l’Italia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Gli Stati in cui avrà il via ilper l'Africagli stessi cheaveva citato già a fine gennaio, al summit con i leader. La prima cabina di regia che si è svolta oggi ha confermato che i progetti - in gran parte già esistenti - partiranno lì. In seguito, il governo cercherà di allargare l'iniziativa ad altri.

"Non penso sia un problema e comunque non metto bocca su come gli altri fanno le loro liste": lo ha detto Giorgia Meloni commentando l'ipotesi che la Lega candidi il generale Roberto Vannacci alle ... (fanpage)

Italia-Africa: Meloni, 'grande apertura credito verso Roma, premiato nuovo approccio'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Al vertice Italia-Africa del gennaio scorso hanno partecipato "i leader di 46 nazioni africane, i vertici delle massime istituzioni europee, internazionali, finanziarie, de ...lanuovasardegna

Governo: Meloni, 'Piano Mattei grande sfida, coinvolgere tutto sistema Italia': Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Il Piano Mattei è "una grande sfida strategica italiana", che si avvale di una cabina di regia "ampia e articolata che non comprende solo le amministrazioni centrali, i min ...lanuovasardegna

Pichetto dice che ci sono poche auto elettriche perché costano troppo, ma è il suo governo a non mettere incentivi: Secondo il ministro Pichetto Fratin, se in Italia non si costruiscono tante auto elettriche come in altri Paesi europei non è a causa di problemi tecnologici ...fanpage