Meloni | Con Piano Mattei approccio nuovo verso l' Africa | non paternalistico

(Di venerdì 15 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2024 "L'delè un, dinei rapporti e nella cooperazione con il continenteno, che non è predatorio, che non è, che non è caritatevole, cioè non è l'di chi ti guarda dall'alto in basso, tende a spiegarti che cosa dovresti fare, come dovresti vivere. La cooperazione che noi vogliamo mettere in piedi con i Paesini è una cooperazione che tiene conto del fatto che l'non è un continente povero", le parole di Giorgiaalla cabina di regia dela Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev