Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Il Piano Mattei "è in costante aggiornamento e aperto ai contributi" della cabina di regia, che tornerà a riunirsi per una seconda volta "ad aprile". I contributi devono ... (liberoquotidiano)

Meloni, ad aprile stesura consolidata del Piano Mattei

ROMA, 15 MAR - "Concretezza e velocità" sono gli input della premier Giorgia Meloni ai partecipanti alla prima riunione Cabina di regia sul Piano Mattei, durata circa due ore e mezza. "Faremo tesoro d ...messaggeroveneto.gelocal

Morti sul lavoro, ad aprile lo sciopero di Cgil e Uil: La piaga dei morti sul lavoro, assieme a sanità e fisco, sarà al centro dello sciopero indetto da Cgil e Uil per il 20 aprile.lanotiziagiornale

AFRICA, Meloni: QUESTA DOMENICA IN EGITTO CON VON DER LEYEN: Roma, 15 mar - “Io sarò questa domenica in Egitto, insieme alla presidente della Commissione Europea von der Leyen, per un’iniziativa simile a quella portata in Tunisia. In parallelo c’è un’operazione ...9colonne