(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) –Markle hato un nuovo marchio di lifestyle su, segnando il ritorno sul social della duchessa di Sussex da cui mancava dal 2020. I primi 9 post, che insieme compongono semplicemente il nome della nuova attività commerciale, hanno contato in poche ore oltre 200mila, anche se non si sa ancora

Harry e Meghan, due annunci durante il discorso di William su Lady Diana: il "blitz comunicativo" (che non è una coincidenza)

Due annunci in un giorno non di certo qualsiasi: i Sussex, secondo gli esperti reali, starebbero puntando al rilancio e per focalizzare l'attenzione avrebbero scelto proprio il giorno in cui ...ilmessaggero

Meghan torna su Instagram e lancia un brand: boom di follower: (Adnkronos) - Meghan Markle ha lanciato un nuovo marchio di lifestyle su Instagram, segnando il ritorno sul social della duchessa di Sussex da cui mancava dal 2020. I primi 9 post, che insieme ...reggiotv

Gli Eurofighter Typhoon italiani sfrecciano in Polonia: Washington, 15 mar. (Adnkronos) - Meghan Markle ha lanciato un nuovo marchio di lifestyle su Instagram, segnando il ritorno sul social della duchessa di Sussex da cui mancava dal 2020. I primi 9 post, ...affaritaliani