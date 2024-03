Meghan Markle è tornata su Instagram (da sola)

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 15 marzo 2024) L'ultimo post dell'account @sussexroyal, che la duchessa usava insieme al principe Harry, risale al 2020. Ma ora, da, con un profilo in cui lancia il suo nuovo brand di lifestyle che metterà in commercio articoli per la casa come «marnellate, posate e libri di cucina»