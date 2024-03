Mediaset porta Gulcemal in Italia | la nuova serie turca con Murat Unalmis di Terra Amara

(Di venerdì 15 marzo 2024)è lacheporterà prossimamente in. Da anni, nel nostro Paese è esplosa la dizi mania; tutti pazzi per leturche, in onda su Canale5 (ma anche sulla piattaformaInfinity) da ormai diverso tempo. Il “fenomeno”ha fatto crescere ancora di più la richiesta di produzioni dalla Turchia. Non trovando spesso spazio in tv, le dizi vengono rilegate sul servizio di streaming dell’azienda di Piersilvio Berlusconi. Le ultime entry sono Dreams and Realities (con protagonista Ozge Gurel, volto amato e conosciuto qui in) ed Everywhere I Go. C’è poi Endless Love, laarrivata, che ha preso il posto di ...

MEDIASET - La Juventus ragiona sul prolungamento fino al 2026 del contratto di Chiesa

La questione 2025 tiene banco in casa Juventus: sono diversi i profili in scadenza tra un anno, tra questi anche Allegri, Szczesny e McKennie, ma al momento la questione più calda in casa bianconera p ...napolimagazine

Furkan Andiç e Aybüke Pusat, tutti pazzi per i protagonisti di Everywhere I Go – Coincidenze d’amore su Mediaset Infinity: Furkan Andiç e Aybüke Pusat, tutti pazzi per i protagonisti di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore su Mediaset Infinity.tvserial

Mediaset che bomba: il cachet di Alfonso Signorini é da paura | In pochi come lui: Ad oggi, Alfonso Signorini è un affermato conduttore televisivo. In passato però, ha coltivato la sua carriera come giornalista. Ha iniziato la sua carriera come giornalista di cronaca, con il tempo è ...newscinema