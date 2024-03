Media | voto interrotto a Belgorod per le esplosioni

(Di venerdì 15 marzo 2024) Secondo ilucraino Rbc-Ukraine, ilper le elezioni presidenziali russe è stato sospeso aa causa di diverse. "La città trema per le, i testimoni oculari si lamentano dei bombardamenti e pubblicano online filmati di incendi", scrive su Telegram Rbc-Ukraine pubblicando diversi filmati in cui si vede il fumo alzarsi da più zone. Le elezioni presidenziali nella Federazione russa si tengono da oggi fino a domenica.

Al Grande Fratello 2024 è tempo di votare per il secondo finalista di questa edizione. Tutti contro tutti: alla fine 8 concorrenti in nomination! Chi sarà il secondo finalista di questa ... (superguidatv)

Elezioni in Russia: nelle regioni ucraine occupate comitati mobili armati

Molti giorni prima delle date ufficiali, come riportano i Media ucraini citando i cittadini ... causando un vero e proprio "voto sotto tiro". Kiev ha definito inequivocabilmente illegali e fittizie le ...it.euronews

Al via venerdì le elezioni in Russia, voto farsa con l’incognita della protesta. Putin punta all’85%: Al via venerdì le elezioni in Russia. voto farsa con l’incognita della protesta. L’Occidente parla di elezioni non libere e illegittime.blitzquotidiano

Portogallo, l'exploit della destra populista: A raccogliere la maggior parte dei voti è stata la coalizione di centrodestra "Alleanza Democratica". Il vero exploit è di Chega, il partito di estrema destra populista che ha raccolto il 18% dei cons ...ilbolive.unipd