(Di venerdì 15 marzo 2024) Si sono concluse nelladi Gerusalemme le preghiere del primo venerdì del Ramadan e circa 40 milaislamici stanno lasciando la zona fra strette misure di sicurezza. Lo ha riferito la radio pubblica israeliana Kan. Al momento non si ha notizia di incidenti.

Media, 40mila fedeli in preghiera sulla Spianata delle Moschee

Si sono concluse nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme le preghiere del primo venerdì del Ramadan e circa 40 mila fedeli islamici stanno lasciando la zona fra strette misure di sicurezza. Lo ha ...ansa

Superbonus. Emilia-Romagna seconda con 10 miliardi e 739 milioni di euro. Oltre 40mila richieste: RIMINI. Dopo la Lombardia, l’Emilia-Romagna è la seconda regione italiana per il totale degli investimenti ammessi a detrazione relativi al Super ecobonus 110%. Il dato aggiornato al 29 febbraio parla ...informazione

Roma: rapinano imprenditore in via Donatello, rubato orologio da 40 mila euro: In due a bordo di uno scooter si sono avvicinati all'auto dell'uomo e sotto minaccia di una pistola si sono fatti consegnare l'orologio del valore di 40mila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti ...agenzianova