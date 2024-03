(Adnkronos) – McDonald's si è scusato per aver dovuto chiudere oggi alcuni ristoranti a causa di un guasto informatico . Il gigante del fast food ha avuto problemi informatici già da venerdì come ... (periodicodaily)

McDonald's, ristoranti chiusi in mezzo mondo per un guasto: «Ma non è un attacco informatico»

