(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Labitalia) - Le multinazionali della ristorazione veloce, "laitaliana comprando prodotti diitaliani, maanche loro stessi perché il fatturato di's Italia è tornato a crescere quando ha carne inserito carne solo italiana, formaggi Dop adesso la pera e l'anno scorso i pomodori Pachino e quindii ostri prodotti di eccellenza che riescono ad e avere una programmazione grazie alla stabilizzazione di alcuni centri di distribuzione come Mc Donalds che con i suoi 700 ristoranti prepara qualcosa come 1 milione di pasti al giorno". Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco, ieri sera a margine dell'evento “7volte100” organizzato da's a ...

