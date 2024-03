McDonald' s in tilt in tutto il mondo | clienti furiosi Un problema informatico fa chiudere i ristoranti Il caso

(Di venerdì 15 marzo 2024)'s ha registrato problemi del sistema It in alcuni dei suoi, che ha impedito la corretta gestione degli ordini dei. Oggi infatti inel Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Giappone hanno segnalato sui social media problemi nel tentativo di acquistare dal colosso del fast food. Segui su affaritaliani.it

Guasto da McDonald’s, chiusi tutti i ristoranti: l’azienda spiega i motivi del down

