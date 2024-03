(Di venerdì 15 marzo 2024) Tra i Paesi colpiti dal disservizio Regno Unito, Giappone, Cina, Svezia e Australia McDonald's si è scusato per aver dovuto chiudere oggi alcunia causa di un. Il gigante del fast food ha avuto problemi informatici già da venerdì come riporta il Telegraph in diversi Paesi tra cui Regno Unito, Giappone, Cina,

Perché i ristoranti McDonald’s sono chiusi : la motivazione Numerosi ristoranti McDonald’s in tutto il mondo sono attualmente chiusi per un guasto al sistema informatico della nota catena di fast ... (tpi)

Non solo i social network vanno in down. Un guasto nel sistema informatico ha causato la chiusura temporanea di diversi McDonald's in tutto il mondo , suscitando non poche lamentele sui social ... (ilgiornaleditalia)

McDonald’s in tilt in tutto il mondo: guasto al sistema informatico

Un problema informatico ha creato non pochi problemi a McDonald’s in tutto il mondo. La società: “guasto in via di risoluzione”, in Italia impatto limitato grazie al fuso orario Avete voglia di un Big ...firstonline.info

McDonald's, guasto informatico: ristoranti chiusi in mezzo mondo: McDonald's si è scusato per aver dovuto chiudere oggi alcuni ristoranti a causa di un guasto informatico. Il gigante del fast food ha avuto problemi informatici già da venerdì come riporta il ...adnkronos

McDonald’s, guasto al sistema informatico: ristoranti chiusi in diverse parti del mondo: Il fast food più famoso del pianeta è nel caos. Un guasto nel sistema informatico ha causato la chiusura di molti ristoranti di McDonald’s sparsi per tutto il mondo. Dal Giappone all’Australia, dalla ...tag24