McDonald’s | guasto al sistema informatico | in tilt i ristoranti di mezzo mondo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 marzo 2024 – Clienti di McDonald's a bocca asciutta in Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Regno Unito e in buona parte dell'Asia. Undelha infatti mandato indi: il problema tecnico ha bloccato le ordinazioni sia all’interno locali della famosa catena di fast food, sia quelle effettuate via app. Ilè stato segnalato dagli utenti sui social con tutta una serie di lamentele. La società ha dichiarato che quanto accaduto non è legato a una falla nella sicurezza e si è scusata con i clienti, spiegando che "il problema è in fase di risoluzione". McDonald's conta circa 40milaa livello globale. Non è chiaro quanti siano quelli che sono stati colpiti da ...

I vertici della multinazionale statunitense si sono giustificati per i disagi spiegando che il blocco momentaneo del servizio era dovuto a "un'interruzione tecnologica in fase di risoluzione" (ilgiornale)

Tajani: mandando truppe in Ucraina si rischierebbe la terza guerra mondiale

Roma, 15 mar. (askanews) – “Credo che la Nato non debba entrare in Ucraina. Mi auguro anche che nessun singolo Paese ci stia pensando. Non c’è nessun accordo, nessuna idea in tal senso”. Lo ha detto i ...askanews

Ristoranti McDonald's chiusi in tutto il mondo per un guasto, clienti furiosi: la versione dell'azienda: Numerosi malfunzionamenti al sistema IT di McDonald’s, diversi ristoranti chiusi in tutto il mondo. La versione dell’azienda sui problemi di rete ...notizie.virgilio

McDonald's down, ristoranti chiusi in tutto il mondo per un guasto: clienti infuriati. Cosa succede: McDonald's e stato colpito da un guasto al sistema in Australia, Giappone, Hong Kong e Regno Unito, con molti negozi costretti a chiudere e gli ordini online sospesi. "Molti negozi ...corriereadriatico