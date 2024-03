McDonald’s chiusi in tutto il mondo per un guasto | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un gran numero di filiali disono rimaste chiuse nelle prime ore del mattino del 15 marzo 2024 a causa di un non meglio specificatogeneralizzato ai sistemi informatici che governano le strutture. Ne danno notizia le principali agenzie, sottolineando come ad essere coinvolte nel problema siano state filiali sparse lungo l’intero globo, dall’Inghilterra ad Hong Kong, passando per l’Asia, la Scandinavia e il Canada In una nota ufficiale,assicura i clienti che le interruzioni di servizio non sono in alcun modo legate ad attacchi di cyber terrorismo. In particolare,Giappone ha avvisato la clientela dell’impossibilità di fornire servizi, tramite un post su X; e proprio grazie al social network copiose sono giunte le segnalazioni di vari disservizi in Asia, Scandinavia e nel Resto ...