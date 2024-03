Mc Donald’s | guasto tecnologico causa gravi disservizi dal Giappone all’Australia

McDonald's, guasto informatico: ristoranti chiusi in mezzo mondo - SulPanaro | News

McDonald’s sta riscontrando un’interruzione del suo sistema informatico in diverse parti dell’ Asia-Pacifico : il «black-out» ha impedito ai clienti di ordinare il cibo dai chioschi elettronici fai-da ...informazione

