Maxi sequestro di sigarette di contrabbando nel Napoletano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOltre due tonnellate didi– che avrebbero fruttato guadagni per 300mila euro – sono state sequestrate tra Napoli e la provincia dalla Guardia di Finanza che, in due diverse operazioni, ha arrestato una persona e denunciato altre quattro. Al primosi è giunti dopo avere fermato un’auto sospetta nel quartiere partenopeo di Secondigliano: nella vettura i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (PEF) di Napoli hanno scoperto otto cartoni contenenti 400 stecche di “bionde”. Grazie alle perquisizioni in due locali a Marano e a Villaricca, entrambi riconducibili al conducente, risultato con precedenti giudiziari, i finanzieri hanno trovato e sequestrato altre casse di, custodite da due complici. In questa operazione sono stati complessivamente ...

