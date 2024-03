Matteo Paolillo con lo sguardo al nuovo EP

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 15 marzo 2024) È un periodo di novità e grandi soddisfazioni per. L’interprete di Edoardo nella fortunatissima seire Mare Fuori, infatti, sta proseguendo in parallelo anche la sua carriera da solista e sta finendo di lavorare in questo momento al suo prossimo EP. Nel frattempo, è fuori unsingolo., costantemente nella duplice veste di attore e cantante, non abbandona la sua passione per la musica, anzi continua a coltivarla. Ed è per questo che sta già lavorando al prossimo EP, di cui sta dando qualche anticipazione attraverso la pubblicazione dei nuovi singoli. L’ultimo è una collaborazione con LDA. I prossimi progetti di, foto Ansa – VelvetGossipLa carriera diè nata nel mondo ...