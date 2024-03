Mattarella | da Cassino messaggio di pace

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 15 marzo 2024) 12.45 "esprime un ricordo doloroso di quanto la guerra possa essere devastante e distruttiva, ma è anche un monito a non dimenticare mai le conseguenze dell'odio, del cinismo, della volontà di potenza che si manifesta nel mondo". Così il presidenteper gli 80 anni del bombardamento.ha ribadito il principio costituzionale del "ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".