Mattarella parla ai magistrati | “Funzione autonoma e imparziale”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nell’incontro con i vincitori dei concorsi per consigliere di Stato e referendario dei Tar il presidente della Repubblica, Sergio, si rivolge ai: “Sono certo che terrete sempre ben presente che ladel magistrato va esercitata in modo autonomo e, adottando decisioni con un saldo fondamento normativo; che sappiano tenere nel debito L'articolo proviene da Il Difforme.

Firenze, 22 febbraio 2024 - Dopo la conferenza nazionale di Unioncamere che si è tenuta in Camera di commercio di Firenze l'anno scorso, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi ha ... (lanazione)

"Siamo aperti a ogni analisi, anche autocritica , allorquando anche una sola manifestazione tra le migliaia ci ponesse il problema di verificare se tutto è andato per il verso giusto": lo ha affermato ... (affaritaliani)

Mattarella: Guerra non sa arrestarsi sulla soglia della barbarie

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2024 "La guerra non sa arrestarsi sulla soglia della barbarie. L'offensiva della coalizione contro il nazismo che aveva occupato e opprimeva l'Italia, rase totalmente al ...quotidiano

Mattarella, l'Italia deve costruire dei ponti di dialogo: Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Cassino alla cerimonia commemorativa dell'ottantesimo anniversario della distruzione della città. (ANSA).messaggeroveneto.gelocal

Mattarella, la guerra non si ferma sulla soglia della barbarie: CASSINO, 15 MAR - "Mentre un sentimento di pietà si leva verso i morti, verso le vittime civili, non può che sorgere, al contempo, un moto di ripulsa da parte di tutte le coscienze per la distruzione ...messaggeroveneto.gelocal