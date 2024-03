Mattarella | la guerra non si ferma sulla soglia della barbarie

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Mentre un sentimento di pietà si leva verso i morti, verso le vittime civili, non può che sorgere, al contempo, un moto di ripulsa da parte di tutte le coscienze per la distruzione di un territorio e delle sue risorse, per l'annientamento delle famiglie che lo abitavano, nel perseguimentocieca logica, quellariduzione al nulla del nemico, senza nessun rispetto per le vittime innocenti. Lutti e sofferenze, pagate in larga misura dalla incolpevole popolazione civile, a partire dal funesto bombardamento del 15 febbraio contro l'Abbazia, nel quale, con i monaci, perirono famiglie sfollate, tante persone che vi si erano rifugiate contando sull'immunità di un edificio religioso, espressione di alta cultura universalmente conosciuta. Ma lanon sa arrestarsi ...

Mattarella: guerra non sa arrestarsi su soglia della barbarie

Roma, 15 mar. (askanews) – “La guerra non sa arrestarsi sulla soglia della barbarie”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio del suo discorso a Cassino (Fr) per l ...askanews

Mattarella, l'Italia deve costruire dei ponti di dialogo: Nella Costituzione c'è "una affermazione solenne: il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà ... Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Cassino ...ansa

