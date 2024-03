Mattarella | Italia ripudia guerra | suo ruolo è costruire ponti per la pace

(Di venerdì 15 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2024 La nostra Costituzione contenere "una affermazione solenne: il ripudio dellacome strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Sono le poche parole dell'art.11 che contiene le ragioni, le premesse dele delle posizioni del nostro Paese nella comunità internazionale:di dialogo, di collaborazione con le altre nazioni, nel rispetto di ciascun popolo". A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio, oggi a Cassino per la cerimonia commemorativa dell'ottantesimo anniversario della distruzione della città durante la secondamondiale. Fonte video Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

