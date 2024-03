Mattarella a Cassino | Gesto eroico trovare forze per ricostruzione | la Repubblica si inchina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 15 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2024 Questo territorio, all'indomani degli eventi bellici, si presentò completamente distrutto: case, chiese, strade, ponti, ferrovie, scuole. A quella comunità così duramente colpita, a quelle donne e a quegli uomini contro cui la furia bellica si manifestò in tutta la sua disumanità, laesprime oggi affetto e rimpianto e, nel ricordo, sialla loro memoria. Rende omaggio a un eroismo silenzioso nel tempo della sofferenza, e alla loro orgogliosa volontà di far riprendere la vita in quello che era divenuto un campo di rovine". Lo dice il presidente dellaSergio, intervenendo aalla cerimonia commemorativa dell'ottantesimo anniversario della distruzione della città. "Ricordiamo come un...