(Di venerdì 15 marzo 2024) Si chiama ’Urban Breeze’ la nuova collaborazione di outwear sartoriale nata tra i marchi(di cui fanno parte i brand Incotex, Zanone, Montedoro e Glanshirt) e North Sails Apparel che unisce alte prestazioni tecniche al gusto sartoriale per una nuova versione del capospalla per la primavera estate 2024. I due brand si rivolgono aidi oggi, che ricercano comfort e protezione con due modelli: la giacca Newport Sailor e il peacoat Amalfi. E.D.

Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 16 al 22 marzo 2024 ci rivelano che Thomas e Hope festeggeranno il successo della sfilata, mentre Brooke non riuscirà ad accettare l’idea che Ridge voglia ... (superguidatv)

57 anni di matrimonio per Orietta Berti . La cantante festeggia questo meraviglioso traguardo con suo marito Osvaldo L'articolo Che traguardo! Orietta Berti festeggia 57 anni di matrimonio con il ... (novella2000)

Matrimonio con Slowear per i ’marinai urbani’

Si chiama ’Urban Breeze’ la nuova collaborazione di outwear sartoriale nata tra i marchi Slowear (di cui fanno parte ...quotidiano

Vestirsi di capelli. Ovvero: l'ossessione della moda per le chiome: Feticcio che diventa decorazione e, poi, tendenza. I capelli sono un'ossessione della moda che li trasforma da decenni, di volta in volta, in accessori, capispalla, abiti. Destrutturata e resa oggetto ...vanityfair

Rifiutò le nozze combinate. Funerale di Saman il 26 marzo. Cerimonia privata al cimitero: Sono stati fissati per martedì 26 marzo, al cimitero di Novellara, i funerali di Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa tre anni fa dai familiari, a soli 18 anni di età, per essersi ribellata a un m ...quotidiano