Masters 1000 Indian Wells 2024 | incredibile sullo Stadium 1 | Alcaraz-Zverev sospesa per un’invasione di api

(Di venerdì 15 marzo 2024) Incredibili scene presso lo1 del complesso di, dove era appena iniziata la sfida di quarti di finale tra Carlose Sascha. Uno sciame di api ha attaccato lo stadio, provocando panico ovviamente tra gli spettatori e costringendo il giudice di sedio Layani a sospendere il gioco con le seguenti parole: “Il gioco è sospeso a causa didi api”. Vedremo tra quanti minuti riprenderà il match, che era sull’1-1. Incredible scenes. Centre court atinvaded by a swarm of bees! Players forced off court. #Carlospic.twitter.com/AcsLuaoUkm — Neil McMahon (@NeilMcMahon) March 14,Never seen this before! ? ...