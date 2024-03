Masters 1000 Indian Wells 2024 | Alcaraz domina Zverev e raggiunge Sinner in semi Medvedev batte Rune e sfiderà Paul

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tutto secondo copione o quasi nei quarti di finale deldi. Partiamo da ciò che più ci interessa da vicino, ovvero dalla parte bassa del tabellone, dove sabato andrà in scena il nono atto della rivalità tra Jannike Carlos. All’ennesimo successo netto del tennista altoatesino ha risposto in modo perentorio lo spagnolo, che in questi giorni sta provando a difendere la seconda posizione del ranking ATP dall’assalto dell’azzurro. Più forte anche delle api il classe ’03 di Murcia, in un match sospeso dopo pochi minuti sull’1-1 a causa di uno sciame che ha creato il panico sul Centrale del complesso californiano. Più di un’ora e mezza di pausa per sistemare il tutto, poi si è tornati in campo esi è preso un bella rivincita ...