Mastella a ‘Piazza Pulita’ sul caso Nonno indica la ‘via’ alla Meloni

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoOspite della trasmissione Piazza Pulita, sul canale ‘la 7’, il sindaco di Benevento Clementeè intervenuto sulle polemiche che ha suscitato l’elezione di Marcoa coordinatore di Fratelli d’Italia a Napoli. Durante la puntata è stato mandato in onda un servizio sul politico napoletano, neo coordinatore del partito di Giorgia. Marcoè stato al centro di diverse polemiche per alcuni suoi video che lo ritraggono mentre fa il saluto romano o con la torta di compleanno con la foto di Mussolini. Durante il servizio, poi, una fonte rimasta anonima lo ha accusato di aver fatto sottoscrivere numerose tessere del partito fittizie. «I gruppi dirigenti devono essere rinnovanti e rinnovatori. Alemanno fu sindaco di Roma reclutando una classe dirigente e fu un guaio per la ...

ordinanza per il contrasto a fenomeni di degrado o contrari al decoro urbano in Piazza Santa Sofia e lungo corso Garibaldi Il sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ ordinanza in materia di ... (puntomagazine)

Mastella, caso Nonno: «Rischio di Meloni è di non gestire più il partito»

«Gruppi dirigenti devono essere rinnovanti e rinnovatori. Alemanno fu sindaco di Roma reclutando una classe dirigente e fu un guaio per la sua amministrazione. Meloni ha dimostrato caratteristiche che ...la7

Mastella, “Genny” e il museo egizio che non è egizio: Il Museo Egizio di Benevento avrà una fondazione a gestirlo: lo hanno deciso, l’11 marzo, a Roma, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano; il sindaco di Benevento, Clemente Mastella; il preside ...ilfattoquotidiano

Giornata disturbi del comportamento alimentare, Movimento Lilla in Piazza il 15 marzo: “Sportelli di ascolto in ogni scuola”: Giornata disturbi del comportamento alimentare, Movimento Lilla in Piazza il 15 marzo: “Sportelli di ascolto in ogni scuola” Di Il 15 marzo si celebra la giornata dedicata alla sensibilizzazione sui ...informazione