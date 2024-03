Martina | «Carnesecchi da Juve Allegri? Vi dico la mia»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Silvano, ex portiere e agente di Buffon, ha parlato delladel futuro, die diSilvano, ex portiere e agente di Buffon, ha parlato delladel futuro, die di. Le sue dichiarazioni: PORTIERI– «Li confermerei tutti: Szczesny sta avendo un ottimo rendimento. Perin quando chiamato in causa risponde presente e Pinsoglio è uomo spogliatoio».– «Mi piace tantissimo, è giovane e ha una grande struttura. Potrebbe essere lui il portiere della». BUFFON – «Sta bene. La cosa più importante è decidere di smettere e non subire l’addio».– «Con la Champions per me rimane anche il prossimo».