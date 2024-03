Mark Wahlberg | Ecco perchè rifiutai Ocean' s Eleven

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 15 marzo 2024) La star di Uncharted ha spiegato il motivo che lo spinse a non accettare l'action movie di Steven Soderbergh. A distanza di ventitré anni dall'uscita del film al cinema,ha raccontato perché decise di non accettare la parte in's, insieme ad altre star di Hollywood come George Clooney, Julia Roberts e Brad Pitt. Ospite del podcast Happy So Confused,ha dichiarato che all'epoca aveva già altri impegni di lavoro per i film Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie di Tim Burton e The Truth About Charlie di Jonathan Demme:"Mi è stato chiesto di fare il film, e quello che è successo è che abbiamo chiesto se mi avrebbero aspettato. Ma ero …