Mario vs Donkey Kong per Nintendo Switch | Recensione Completa

Mario Vs. Donkey Kong è la rielaborazione moderna dell’omonimo titolo del 2004 per Gameboy Advance, e sebbene inizialmente potrebbe non colpire per originalità o livello di sfida, tende a dare ... (metropolitanmagazine)

(Adnkronos) – Mario Vs. Donkey Kong è la rielaborazione moderna dell'omonimo titolo del 2004 per Gameboy Advance, e sebbene inizialmente potrebbe non colpire per originalità o livello di sfida, tende ... (periodicodaily)