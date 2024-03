Mario Sechi | storia e riforme | l' occasione di Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il governo ha incardinato il premierato e la riforma fiscale, sono i due pilastri del programma che ha uno scopo, risponde a un disegno finale. A che cosa servono le? A risolvere le crisi del sistema politico, a far ripartire la macchina imballata delle istituzioni, a scrivere il futuro di una nazione. Lo scenario italiano mi è venuto in mente leggendo il primo dei tre volumi dellaintima della Quinta Repubblica (Gallimard) di Franz -Olivier Giesbert, quello dedicato a Charles de Gaulle che si trovò in questo scenario: «I primi tre presidenti della Terza Repubblica (Thiers, MacMahon, Grévy) si sono dimessi prima della fine del mandato. Il quarto, Sadi Carnot, è stato assassinato. In merito al quinto, Casimir-Perier, è rimasto in carica poco più di sei mesi. Durante i dodici anni della Quarta Repubblica, si sono succeduti 26 governi ...