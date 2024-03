Margherita Buy | “Io in mezzo fra Moretti e Verdone | uno mi dice ‘fermati’ e l’altro ‘vai machettefrega’”

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 15 marzo 2024) La precisazione, con il sorriso sulle labbra, è quasi superflua: “Ovviamente sono arrivata qui in treno da Roma. Cinque ore e mezza di viaggio, con il rischio di sognare l’aereo, ma rigorosamente in treno….”. Genova, con Nizza è incubo aeroportuale elevato a potenza: “In Costa Azzurra ci sono atterrata una volta, mi hanno piazzato in cabina, per aiutarmivano. Peggio che mai. Da Roma a Nizza è stata un’esperienza assurda...”. Del resto, la pista d’atterraggio dell’aeroporto Cristoforo Colombo, in riva al mare, con l’impressione di finirci dentro man mano che è iniziata la manovra di atterraggio (e una volta, drammaticamente, è pure successo) è una delle più impressionanti al mondo, soprattutto per chi ha paura di volare e a un certo puntoBuy la fa citare anche a uno dei protagonisti del suo esilarante film d’esordio, “Volare”, con la ...