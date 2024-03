Mar Rosso | mercantile colpito da Houthi

(Di venerdì 15 marzo 2024) 10.16 Una naveè stata colpita da un missile al largo delle coste yemenite, dove i milizianisostenuti da Teheran stanno intensificando gli attacchi alla navigazione commerciale, in chiave anti-israeliana e a sostegno dei palestinesi sotto assedio a Gaza. La nave è stata attaccata a ovest del porto di Hodeida,sotto controlloAncora prigioniera deglila nave Galaxy Leader,con 17 persone dell'equipaggio. "Sono nelle mani dei fratelli del movimento di Hamas e delle Brigate Al-Qassam", dice un portavoce

Houthi: “L’equipaggio della Galaxy Leader dato in ostaggio ad Hamas”. Capo ribelli: “Attacchi anche nell’Oceano Indiano”

