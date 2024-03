Manhunt | la recensione | la lunga ombra dell’assassino di Lincoln

Arriva Manhunt, serie che racconta indagini e caccia all’uomo dopo l’assassinio di Lincoln

Leggi su Sky TG24 l'articolo Arriva Manhunt, serie che racconta indagini e caccia all’uomo dopo l’assassinio di Lincoln ...tg24.sky

Manhunt, tutto sulla serie tv in uscita il 15 marzo: Manhunt è la nuova serie tv in arrivo su Apple Tv+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) venerdì 15 marzo. Il canale YouTube della piattaforma di streaming ha ...tg24.sky

“Manhunt”, la serie thriller che ci porta dentro l’indagine sull’assassinio di Abraham Lincoln: Nei panni del presidente Lincoln ci sarà Hamish Linklater, mentre Stanton sarà interpretato da Tobias Menzies. Il killer fuggiasco avrà il volto di Anthony Boyle, affiancato da Lovie Simone, Betty ...corriere