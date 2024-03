Manhunt | la recensione | caccia all’uomo in nome del Presidente

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ladi, la miniserie creata da Monica Beletsky e interpretata da Tobias Menzies, che affronta l'omicidio di Abraham Lincoln dal punto di vista di ciò che accadde dopo, dal 15 marzo su Apple TV+. La (recente rispetto a quella europea) storia degli Stati Uniti d'America è sempre stata caratterizzata da svariati attentati ai propri presidenti, alcuni finiti anche in veri e propri assassini, nonostante (o forse proprio perché) si sono sempre fatti baluardo di democrazia e libertà (tra ipocrisie e contraddizioni). Uno dei più celebri - ma non uno dei più rappresentati al cinema e in tv, quel primato spetta all'omicidio di Kennedy - è certamente Abraham Lincoln, anche perché fu il Primoa venire ucciso e l'avvenimento mise in discussioni le fondamenta di quella confederazione costruita come rappresentante del ...