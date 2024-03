(Di venerdì 15 marzo 2024) Il tecnico di Jesi potrebbe essere il nuovo allenatore dei Magpies nel caso in cui i bianconeri non riuscissero a centrare il successo in Fa Cup in una stagione al di sotto delle aspettative. Il Fondo Pif, infatti, lo avrebbe individuato come successore di Howe

Daniele De Rossi , nuovo allenatore della Roma, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro l’Hellas Verona, valida per la 21^ giornata di Serie A 2023/2024. Tante assenze nei giallo Rossi ... (sportface)

Mancini torna in Inghilterra L’ex ct azzurro piace al Newcastle

Il tecnico di Jesi potrebbe essere il nuovo allenatore dei Magpies nel caso in cui i bianconeri non riuscissero a centrare il successo in Fa Cup in una stagione al di sotto delle aspettative. Il Fondo ...ilgiornale

Mancini torna in Europa Il Newcastle pensa a lui per il dopo Howe: Il "Mancio" non è l'unica pedina attualmente in gioco come riportato dal portale HITC, tuttavia l'ex allenatore di Inter e Manchester City sarebbe una figura gradita agli occhi degli investitori medio ...msn

Teatro Tenda, il sipario sempre alzato di Carlo Molfese: Parla l’inventore dello spazio teatrale romano, il tendone di un circo, che mezzo secolo fa rivoluzionò il modo di andare in scena e di assistere agli spettacoli ...avvenire