Mamma e bambini morti nell’incendio a Bologna | i vicini sotto choc | “I piccoli erano un amore | non riusciamo a crederci”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – “Iun. Avevo pensato di comprare delle uova di Pasqua per loro. Non abbiamo fatto in tempo. Una tragedia a cui non riesco a credere”. La signora Maria abita al primo piano della palazzina al civico 55 di via Bertocchi, in zona Battindarno, dove questa notte intorno all’una una famiglia è stata spazzata via da un incendio. La, Stefania Alexandra Nistor, 32 anni, e i suoi tre bimbi, la più grande di 6 anni, Giorgia Alejandra Panaite, e due gemellini Mattia Stefano e Giulia Maria Panaite di 2 anni, sonoa seguito dell’incendio che, partito da una stufetta elettrica, si è sviluppato nella camera da letto dell’appartamento al quarto piano, riempiendola di fumo. I bimbi sono probabilmenteasfissiati subito. La ...