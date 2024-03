Mahmood si prepara al tour | il look da aviatore è un riferimento a Tuta Gold

(Di venerdì 15 marzo 2024)sta promuovendo il suo nuovo album "Nei letti degli altri" mentre sialeuropeo. Nei suoi, però, non rinuncia ai riferimenti al brano di Sanremo 2024.

Da Angelina Mango ad Annalisa, tutto pronto per Radio Zeta Future hits live. Mahmood su Rtl102.5: «Non mancate». Gli artisti sul palco

Mahmood è ospite in diretta a The Flight su Rtl102.5. E dice ... il Festival della Generazione Zeta si prepara a fare il suo grande ritorno a Roma per inaugurare l'attesissima edizione del 2024.leggo

Radio Zeta Future Hits Live 2024, Mahmood: “Il 31 maggio ci sarò anche io sul palco del Radio Zeta Future Hits Live”: Dopo il trionfo delle prime due edizioni del Radio Zeta Future Hits Live, che ha prima acceso la Capitale con un'energia travolgente e si è poi esteso anche alla meravigliosa Arena di Verona, il ...rtl

Radio Zeta Future Hits Live, l'annuncio di Mahmood: "Ci sarà anch'io": preparatevi. Il divertimento è assicurato. La line up di artisti, per adesso venti ma saranno quasi il doppio, vi farà passare una ...iltempo